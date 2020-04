MOBILITAZIONE DELLA CONSULTA CIVICA: ALLOGGI GRATUITI E MASCHERINE PER IL PERSONALE SANITARIO

Rep: A raccogliere le opportune richieste dei sindacati, impegnati a difesa del personale sanitario esposto in prima linea al contagio da Covid-19, è Damiano De Simone, Presidente della Consulta Civica di Siracusa che nelle ultime ore ha realizzato una rete di imprenditori volontari a supporto di chi è in lotta contro l’epidemia. Già disponibili alcuni appartamenti che saranno destinati gratuitamente al personale sanitario esposto in prima linea contro Covid-19 – afferma il Presidente Damiano De Simone –, operazione possibile grazie al buon cuore dei privati che, alla nostra richiesta, hanno dato immediata disponibilità. Inoltre – continua Damiano De Simone – abbiamo dato vita ad una piccola “industria” artigianale di produzione mascherine, realizzate in cotone con filtro amovibile in corrispondenza delle vie aeree, quindi personali e lavabili con prodotti disinfettanti, grazie ad un gruppo di sarte volontarie, anch’esse disponibili alla nostra richiesta – prosegue Damiano De Simone – che nei prossimi giorni potranno rifornire il personale sanitario impegnato in prima linea contro l’epidemia, le forze dell’ordine e di soccorso della Città. A fare da anello di congiunzione tra la Consulta Civica di Siracusa ed il personale sanitario ospedaliero, sarà la Croce Rossa Italiana di Siracusa, il cui Presidente Francesco Messina, sin da subito ha dato massima disponibilità, a riconferma di un senso civico encomiabile, al quale si aggiunge quello di imprenditori alberghieri e sarte schierati a supporto di chi lotta per proteggere le vite dii tutti.

