MICCICHE’ RASSICURA IL SINDACO DE LUCA SUI 404 MILIONI DESTINATI AI COMUNI SICILIANI

Rep: “La mia incursione palermitana ha ottenuto i risultati sperati: i 404,5 milioni di euro destinati alla città di Messina ed a tutti i comuni della Sicilia sono salvi. A colloquio con il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè e il Presidente della Commissione Bilancio, Riccardo Savona, ho ottenuto le rassicurazioni che chiedevo. Ringrazio altresì il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci per la disponibilità mostrata a cassare il comma 2 dell’art. 5 del disegno di legge n. 733 – legge stabilità 2020/2022 – in discussione in commissione bilancio, che avrebbe cancellato la realizzazione di strategiche infrastrutture per il territorio siciliano già previste dall’art. 99 della legge 8/2018 – legge di stabilità regionale 2018. Torno a Messina con la garanzia di un percorso emendativo da sottoporre alla valutazione ed approvazione del parlamento siciliano nei prossimi giorni. Pertanto ringrazio tutti i parlamentari siciliani che già si sono dimostrati e che si dimostreranno sensibili agli interessi della Sicilia e dei siciliani, votando tale emendamento in ossequio alla sentenza della corte costituzionale depositata il 10 aprile scorso, che ha respinto l’impugnativa che il governo Conte aveva proposto contro questa importante norma rappresentata dall’art. 99 della legge 8/2018”. Così afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca a seguito del positivo confronto con le Istituzioni regionali a Palermo.

