MELILLI / L’OPPOSIZIONE REPLICA AL SINDACO CARTA: LEI DEVE INFORMARCI SUL CORONA VIRUS, NON SIAMO IN DITTATURA

Rep: Inviamo in calce nostro nostro comunicato stampa in merito alle infamanti ed offensive esternazioni che il sindaco di Melilli ha rivolto in maniera gratuita e con atteggiamento intimidatorio a noi consiglieri comunali dì opposizione. Ecco il testo: I consiglieri di opposizione Sorbello Giuseppe, Sbona Salvatore, Scollo Pierfrancesco e Quadarella Concetta rispondono all’ultimo video del Sindaco di Melilli sentendosi profondamente amareggiati per le accuse insensate e gratuite a loro rivolte dal Sindaco Carta a fronte di una loro legittima richiesta di informazione ufficiale riguardo la situazione di emergenza relativa alla diffusione del covid-19. A Melilli, continuano i consiglieri non c’è più possibilità di confronto e di dialettica politica e viviamo in un clima di sudditanza e di dittatura. Non ci è consentito molto spesso fare preliminari nelle adunanze consiliari e queste vengono convocate sempre più di rado. Il Sindaco Carta deve comprendere che i consiglieri di opposizione, esercitando la loro funzione, rappresentano quella fetta di popolazione che li ha votati e tutti i cittadini che non si sentono rappresentati da questa amministrazione. Non rispondere a delle legittime richieste di informazioni significa non rispondere alla cittadinanza tutta. Confidiamo, concludono i consiglieri che si abbassino i toni in un periodo già difficile e delicato per tutta la popolazione e che questa amministrazione riscopra l’umiltà di mettersi al servizio dei cittadini tutti.

