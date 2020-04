MELILLI / I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE CHIEDONO AL SINDACO CHIAREZZA E TRASPARENZA SUI NUMERI LOCALI DEL CORONA VIRUS

Rep: I consiglieri comunali Sorbello Giuseppe, Sbona Salvatore, Scollo Pierfrancesco e Quadarella Concetta del gruppo Ritorniamo al Futuro, in riferimento all’emergenza Coronavirus (covid-19),

PREMESSO

che nelle ultime settimane si sono registrati rientri sul territorio di Melilli di soggetti provenienti da diversi comuni del nord ;

che taluni cittadini a seguito di ricovero per varie patologie presso l’ospedale “Umberto I” di Siracusa, come noto focolaio di contagi, sono successivamente rientrati nelle loro residenze presso il Comune di Melilli;

che sembrerebbe risultare la presenza presso il Convento dei Cappuccini di Melilli di un gruppo di persone posto in quarantena obbligatoria (notizia tra l’altro appresa de relato e non da comunicazione ufficiale);

che negli ultimi giorni si sono rincorse voci circa la presenza di persone positive all’interno del nostro Comune,

Tutto ciò premesso, al fine di evitare fenomeni di allarmismo e di destabilizzazione dell’ordine pubblico, nonché per fugare ogni dubbio e fare debita chiarezza alla cittadinanza tutta

CHIEDONO

Al Sindaco e alle Autorità competenti in materia, ciascuna per le proprie competenze, in virtù dei principi di correttezza e trasparenza, di dare contezza su quanto premesso e di fornire un report ufficiale aggiornato riguardante i tamponi (eseguiti, positivi, attuali positivi) e in attesa di tamponi nonché, in riferimento ai pazienti, il numero relativo a: ricoveri, terapia intensiva, isolamento domiciliare, guariti e decessi secondo lo schema di riferimento regionale.

Melilli 15.04.2020

f.to I consiglieri Comunali

On.Dott.Sorbello Giuseppe

Avv.Salvatore Sbona

Dott.re Pierfrancesco Scollo

Dott.ssa Concetta Quadarella

