MARIO BONOMO: IL SINDACO SOSPENDA L’INSTALLAZIONE DEI RIPETITORI 5G

Rep: “Alzare il livello di controllo sui pericoli del 5g”. Nelle ultime settimane ci siamo confrontati con le richieste di parecchi cittadini che chiedono chiarimenti circa la installazione in città dei ripetitori per il sistema 5 g.

Riteniamo doveroso da parte della amministrazione prendere una posizione chiara sul percorso da intraprendere a tutela della salute dei cittadini e comunicarlo alla cittadinanza. Pur comprendendo la nuova portata produttiva per l’intero sistema paese di tale innovazione , senza fare allarmismi, riteniamo che alcuni studi effettuati (università di Bruxelles facoltà biochimica dr. Martin Pall) che comprovano rischi sanitari di notevole portata per l’uomo e la fauna non debbano essere sottovalutati . Pertanto chiediamo al signor Sindaco di Siracusa l’immediata sospensione della installazione di tale tecnologia nel nostro comune in attesa che non si sarà acclarata la totale innocuità per i cittadini di tali antenne , dichiarandoci totalmente contrari alla loro istallazione.

Mario Bonomo

