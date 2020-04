MARIA CUNSOLO: QUALCUNO VUOLE SPIEGARE IN QUESTA POVERA LENTINI COME FUNZIONANO I BUONI SPESA?

Rep: Sono trascorse due settimane da quando ho inviato una P.E.C. (Posta Elettronica Certificata ufficiale) per avere chiarimenti sui criteri di attribuzione e distribuzione dei buoni spesa a Lentini. Ancora nessuno si è degnato di rispondermi. Eppure ancora molti cittadini non sanno e mi chiedono. Non sanno se ne hanno diritto, non sanno se ne potranno avere in futuro, non sanno che fine abbia fatto la loro richiesta, se riceveranno o no i buoni spesa, non sanno come e dove ritirarli. Non sanno niente di niente, se non gli inutili proclami di numeri che poco o nulla significano per chi in questo momento attende chiarezza, puntuali informazioni e conforto. Sia chiaro io non chiedo per me, non chiedo per fare polemica, non chiedo per partito preso, non chiedo perché non avrei meglio da fare. Ma chiedo per i cittadini, per tutti quelli che non hanno santi in paradiso, per quelli che non hanno computer e collegamenti, per quelli che mai nessuno gli risponde , per quelli che credono che siamo in un paese democratico dove il rispetto e la trasparenza sia alla base di ogni rapporto, relazione istituzionale e non. Non possiamo arrenderci alla mancanza di rispetto, alle scarse capacità, alla superficialità, all’arroganza, a cui ci vogliono abituare e ci si indigni con me e più di me se tutto questo ancora succede in questa povera Lentini. Qualcuno avrà la dignità di rispondere ai cittadini?

Consigliere Comunale per il Movimento 5 Stelle

Maria Cunsolo

