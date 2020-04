MARCO MASTRIANI: DOCUMENTO DI FDI PER “AIUTARE” IL TURISMO SICILIANO

Marco Mastriani, responsabile regionale del Dipartimento Sicilia Orientale Turismo-Arte-Cultura-Sport e Spettacolo di Fratelli d’Italia, ha inviato un documento programmatico al Dipartimento Nazionale, ai deputati nazionali, regionali, eurodeputati per sostenere le proposte del settore turismo e delle associazioni di categoria, con la necessità di chiedere al governo nazionale di prendere in esame molte delle iniziative proposte. Scrive Marco Mastriani: “Abbiamo voluto in questa fase redigere un documento programmatico con 13 proposte concrete, al fine di intervenire subito su tutto il territorio nazionale e chiedere misure urgenti di intervento a sostegno del comparto turismo e poter avere un riscontro immediato per tutte le imprese che lavorano nel settore. L’Assessore Regionale al Turismo di Fratelli d’Italia, Manlio Messina, ha dichiarato che tutti gli interventi possibili saranno subito messi in atto dal governo Musumeci al fine si sostenere il settore e una di queste proposte è quella di incentivare la permanenza media dei visitatori in Sicilia con la possibilità che la Regione Siciliana possa sostenere il costo economico di due notti su una permanenza di cinque giorni, ottenendo anche il risultato di sostenere concretamente con liquidità il settore alberghiero ed extralberghiero. Per Fratelli d’Italia il comparto del turismo in tutti i suoi segmenti è un asset strategico per la Sicilia e per l’Italia e faremo tutti gli sforzi possibili affinchè possano essere attuate tutte le misure e gli incentivi utili ad aiutare le imprese italiane”.



