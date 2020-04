MA QUALCUNO VUOLE FARE QUALCOSA PER I DISOCCUPATI?

Scrivono Enzo Vinciullo, Salvo Castagnino e Mauro Basile: I disoccupati privi di reddito sono in condizioni disperate, fino ad oggi, fra le tante misure adottate dal Governo nazionale e da quello Regionale, nessun provvedimento è stato preso per venire incontro a questa fascia fragile e debolissima. I disoccupati, privi di reddito o con un reddito inferiore ai 7000 euro, riuscivano, anche ricorrendo a lavori saltuari, ad affrontare la vita, pur con grandi sacrifici. Oggi, non trovando più nemmeno lavori saltuari, sono,insieme alle loro famiglie, costretti a vivere in maniera umiliante, ricorrendo all’aiuto della Caritas o delle associazioni di volontariato. Invitiamo il Governo nazionale e quello Regionale ad attivare, da subito, una specifica misura di intervento per venire incontro alle prime necessità di chi soffre per la mancanza di lavoro.

