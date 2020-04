LENTINI / MARIA CUNSOLO: CARO SINDACO, SPIEGACI I CRITERI PER I BUONI SPESA..

Rep: In seguito alle disposizioni del Governo centrale per mezzo del DPCM del 28 marzo 2020 che ha assegnato fondi ai Comuni, al fine di provvedere all’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità . Chiedo: – quali siano i criteri adottati per individuazione e selezione dei beneficiari di buoni spesa e di beni di prima necessità – quali siano i criteri di selezione degli esercizi commerciali interessati alle forniture di generi alimentari e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici – quali i fattori che determineranno la scelta di consegnare in buoni spesa piuttosto che in beni di prima necessità.

Maria Cunsolo

cittadina eletta al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle

