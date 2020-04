L’AIRC, COLLABORATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, DONA OLTRE DUEMILA UOVA DI CIOCCOLATO ALLA CARITAS

Rep: Il Comitato Sicilia della Fondazione AIRC guidata da Prof. Riccardo Vigneri, in occasione dell’emergenza COVID 19 ed in concomitanza con la Santa Pasqua, tramite tutte le delegazioni dei Comuni siciliani si sta prodigando per offrire gratuitamente migliaia e migliaia di uova di cioccolato ai bambini ed alle famiglie che in questa crisi economica, dovuta al COVID 19, si trovano in difficoltà. Tutto ciò viene realizzato seguendo le linee di condotta dell’AIRC nazionale, che ha donato un milione di euro alla Protezione Civile Nazionale per contribuire a fronteggiare l’emergenza pandemia. Questo rappresenta un impegno concreto per l’assistenza ai malati oncologici, ai medici, al personale sanitario che con totale spirito di abnegazione e senza risparmio di energie stanno fronteggiando l’emergenza. Missione dell’AIRC è finanziare la ricerca oncologica tramite azioni di volontariato e di beneficienza, ma in momento così difficile per il nostro Paese e per tutta l’umanità, il primo dovere di noi tutti è sostenerci a vicenda, ciascuno con i propri mezzi. In questo spirito in data odierna la delegazione di Siracusa, attiva e fortemente presente sul territorio provinciale con la raccolta fondi, il volontariato, le campagne di prevenzione oncologica e gli screening, tramite le Sig.re Nella Giallongo Coffa, Lucia Maiolino e Concetta Messina con l’importante collaborazione dell’AVCS Protezione Civile hanno donato alla Caritas di Siracusa 2.372 uova di cioccolato che grazie all’incessante lavoro di Padre Marco Tarascio e di tutti volontari verranno distribuite presso le parrocchie di riferimento di Siracusa e provincia. LA DELEGAZIONE DI SIRACUSA Nella Giallongo Coffa Lucia Maiolino Concetta Messina

