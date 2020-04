LA TASK FORCE SOLIDALE DI PADRE ROSARIO LO BELLO

Rep: Una maratona di solidarietà a cui hanno partecipato professionisti, imprenditori e politici ha rinforzato il ‘giro dei pasti caldi’ che ormai da anni è presente nel quartiere della Graziella.

Dalla parrocchia di San Paolo, infatti, ogni giorno per tutto l’anno vengono aiutate oltre 30 famiglie, ma da quando il lock-down è entrato in vigore molti lavoratori si sono trovati in situazioni di bisogno.

Così la Parrocchia ha iniziato a gestire una task force di solidarietà, per usare termini attuali.

Grazie all’aiuto dei volontari dell’iniziativa “Chi può deve” di Ivan Scimonelli, ai volontari della Caritas Diocesana gestita da P. Marco Tarascio e ai volontari del C.I.S.O.M. stiamo riuscendo ad alleviare questo periodo di sofferenza per molte famiglie di lavoratori che sono stati costretti alla quarantena.

In questo coordinamento il ruolo fondamentale lo ha svolto la Chiesa nella mia figura ed in quella di P.Marco Tarascio che da anni si occupa di carità.

Un ringraziamento doveroso va a chi ha donato nei supermercati, tramite raccolta fondi, o tramite altre iniziative, ma al contempo è ancora più importante ricordarsi che il cuore dell’attività di servizio sono i nostri fratelli assistiti. Perciò ritengo cruciale, in questo periodo di crisi, rammentare che la carità cristiana non conosce discriminazioni di razza, religione e pensiero politico.

A chiunque abbia necessità è possibile contattare il centralino telefonico istituito appositamente per l’iniziativa in modo da ricevere al più presto un riscontro, nessuno verrà lasciato indietro.

P.Rosario Lo Bello

