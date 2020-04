LA REGIONE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA / NUOVE COSTRUZIONI CON LA SCIA, 50 MILIONI PER IL “BONUS FACCIATA”

La Regione dà un sostegno concreto alla ripresa dell’edilizia nell’isola. Nella Finanziaria la commissione bilancio ha previsto il “bonus facciata” con 50 milioni di euro destinati a tutti i cittadini siciliani che vogliono ristrutturare le facciate delle proprie abitazioni, con un contributo individuale pari a 5 mila euro. Un passo importante per rimettere in moto la piccola edilizia, grazie all’effetto moltiplicatore che farà da volano per l’economia locale. Ma non è tutto. “Sempre per l’edilizia – dice il capogruppo di Forza Italia, Calderone – abbiamo permesso che, in materia di nuove costruzioni, non fosse più necessaria la vecchia concessione edilizia bensì la SCIA, un procedimento semplificato che sino ad ora era consentito solo per le ristrutturazioni e per le opere di manutenzione straordinaria. Grazie all’idea di Forza Italia, anche questo risultato è stato raggiunto, con notevoli benefici in termini di abbattimento di tempi e procedure burocratiche.

