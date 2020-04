LA LILT DI SIRACUSA DONA 120 BOTTIGLIE DI OLIO ALLA CARITAS

Rep: In questi momenti nei quali stiamo vivendo un emergenza sanitaria mondiale alla quale si somma drammaticamente una gravissima situazione socio-economica che investe migliaia di famiglie; La LILT–Lega Italiana Lotta Tumori, Associazione Provinciale di Siracusa ha donato alla Caritas diocesana di Siracusa n° 120 bottiglie di olio extravergine di oliva.

L’olio è tradizionalmente il simbolo della Settimana della Prevenzione oncologica della LILT, che ogni anno a Marzo si svolge in tutta Italia e che data l’emergenza è stata posticipata.

Un gesto a sostegno delle famiglie che versano in condizione di disagio attivato dalla LILT a livello nazionale, nella ferma convinzione che anche questo è un modo di prendersi cura dell’Altro.

Sono tantissime le persone che ci chiamano (dichiara il Presidente di LILT-SR Mario Lazzaro), speriamo presto di poter riprendere a garantire alla collettività i nostri servizi legati come è noto alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori.

I volontari della LILT di Siracusa e tutti i professionisti che collaborano con noi, costituiscono nel loro insieme un gruppo davvero speciale, che mi sento onorato di guidare.

Sono persone generose (ha continuato Lazzaro) che anche in queste fasi cosi difficili stanno in campo e continuano a fornire generosamente il loro contributo per la salute della collettività, impegnati in diversi servizi attivi anche legati alla criticità – coronavirus.

