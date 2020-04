LA BUGIA PREFERITA DI ITALIA E’ QUELLA SUL NUOVO OSPEDALE

Ieri il sindaco Italia è ritornato a ripetere una delle sue bugie preferite, questa: “Il mio grido d’allarme l’ho lanciato già nel settembre del 2018 quando, a proposito del nuovo ospedale, ho chiesto un hub di secondo livello. Non abbiamo mai partecipato ad alcuna spartizione e dunque oggi posso parlare a viso aperto. Trovo invece immorali le voci di condanna che oggi si alzano da parte di chi in tutti questi anni ha gestito la sanità siracusana contribuendo a portarla allo stato in cui si trova”.

Immorali? Cioè Italia parla di etica? Beh, noi troviamo immorale che un politico che è la risultante di votazioni comunali inquinate si ostini e fare il sindaco e sia attaccato alla poltrona in maniera mai vista prima. Ma tant’è, torniamo al fatto. Udite udite, Italia dice che si è battuto per l’ospedale di secondo livello a Siracusa, una bugia alta come un grattacielo. Come tutti sanno è stato il centro destra siracusano a fare le barricate e poi un sit in di protesta di due giorni a Palermo fino a quando Musumeci e Razza non si sono convinti ad accettare per Siracusa l’ospedale di secondo livello, con tanto di decreto. La foto allegata vede Razza e gli esponenti del centro destra siracusana subito dopo l’accordo a Palermo.

SABATO L’ARTICOLO INTEGRALE

Share and Enjoy !