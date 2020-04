IL SINDACO VA ALL’UMBERTO I° (MA NON RISPETTA LE REGOLE)

Ieri sopralluogo del sindaco Italia all’ospedale UMBERTO I insieme al CovidTeam, il gruppo di esperti sanitari inviati dall’Assessorato Regionale a gestire le criticità sanitarie di Siracusa. “Ho verificato insieme a loro, al personale medico sanitario e ai tecnici dell’Asp – dice Italia – le nuove disposizioni sul ProntoSoccorso e sugli altri reparti. Sono stati individuati TRE PERCORSI: l’area per i PAZIENTI ORDINARI, l’area per i pazienti GRIGI (potenzialmente positivi in attesa di esito o tampone) e l’area per i POSITIVI.

Questi tre percorsi NON DEVONO venire MAI a contatto e nei rarissimi casi in cui avviene viene disposta una immediata sanificazione. L’Asp si sta già adoperando per rendere definitivi questi percorsi”.

Sin qui il sindaco che per la verità non sembra rispettare le regole di sicurezza e cioè la distanza di almeno un metro dai suoi accompagnatori se non di più visto che si trova all’interno di un ospedale.

