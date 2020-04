IL SINDACO PIPPO GIANNI: SULL’EMERGENZA CORONA VIRUS I VERTICI DELL’ASP 8 NON HANNO RESPONSABILITA’

Onorevole Pippo Gianni, da medico e con la chiarezza che è la sua arma indiscussa le domandiamo: Cosa è successo e cosa succede all’ospedale Umberto I°

In guerra i soldati in prima linea sono i primi a cadere. Medici, infermieri, paramedici sono quelli più esposti. Certo, qualcosa non ha funzionato. Credo in ogni caso che l’impegno dei colleghi è stato ed è totale quindi da parte mia non un ringraziamento di facciata, ma un ringraziamento fatto col cuore. Oggi poi non è il tempo delle accuse ma della collaborazione, più avanti ci sarà il tempo per accertare le responsabilità. Ora lavoriamo a testa bassa, con le mascherine, forza d’animo e lavoro.

Quali sono le responsabilità vere e presunte dei vertici dell’Asp 8?

I vertici dell’Asp al momento non hanno responsabilità, hanno lavorato senza risparmio, contro un nemico che fino a tre mesi fa nessuno conosceva e di cui anche oggi non abbiamo i contorni esatti. Il ritardo dei referti dei tamponi era dovuto al fatto che venivano mandati a Catania e Messina. Se devo dire una cosa che non ho condiviso è stata l’intervista del dottor Ficarra a Report.

