IL DIRETTORE FICARRA: L’INTERVISTA CON REPORT? QUELLO CHE NON GLI CONVENIVA NON LO HANNO PUBBLICATO

A proposito di televisione spregiudicata che non racconta la verità, ma solo quello che può portare audience e colpire chi è messo davanti allo schermo. Una televisione che in molti casi “fa politica” e che in molti casi è, come dire, sinistra? Ecco qui sotto la domanda specifica che abbiamo posto al direttore generale dell’Asp di Siracusa.

Dottor Ficarra, ma se non ama i mass media perché ha accettato l’intervista di Report? In Lombardia altri direttori generali si sono rifiutati di parlare con la stessa trasmissione?

È stato un errore pensare che esiste un giornalismo serio sempre e comunque. Sono venuti a Siracusa solo per distruggere e non per capire la verità. Di 40 minuti di intervista hanno pubblicato solo due minuti relativi a fatti oggetto di indagine dell’autorità giudiziaria. Quello che non gli conveniva non lo hanno pubblicato.

