IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO? UNA SUPERCAZZOLA CON SCAPPELLAMENTO A SINISTRA

Rep: L’idea è avvincente: sfruttare le potenzialità del web e dei social network per organizzare un grande concerto dal vivo per il primo maggio 2020. Non un luogo fisico, ma virtuale, un palcoscenico digitale dove si alterneranno le più importanti realtà musicali di Siracusa e della provincia. Una non stop di musica, racconti ed emozioni, visibile gratuitamente su Youtube, Facebook e Instagram a partire dalle ore 16:00 di venerdì 1 maggio. Organizzato da Ciccio Bellia di Arsonica e da Fabio Belluomo (Infernalia), il Primo maggio 2020 ha ottenuto l’adesione di oltre 30 tra band, dj e contributi musicali e canori. “Stavamo lavorando all’organizzazione di Primo Maggio “canonico – dichiarano Bellia e Belluomo – ma la pandemia da Coronavirus ha messo la parola fine a qualsiasi evento culturale che prevedesse l’assembramento di pubblico. Non ci siamo scoraggiati e abbiamo pensato di trasportare tutto on-line per un evento virtuale. Non è stato un lavoro facile ma siamo molto soddisfatti del grande numero di adesioni e dell’energia e la voglia di mettersi in gioco di tutti i partecipanti”. Dal rock al pop; dal jazz alla musica elettronica passando per il cantautorato italiano, una set List eterogenea capace di soddisfare i gusti di tutti: Peppe Cubeta, Angela Nobile, Fattore Ulisse, Dogstar Duo, Neri a Pois sono solo alcuni dei nomi che si esibiranno in streaming sui canali ufficiali dell’evento. Ma il Primo Maggio 2020 non sarà solo musica ed emozioni ma anche, riflessione, sfida per il futuro, impegno sociale e buoni propositi con gli interventi, tra gli altri, del sindaco di Siracusa, Francesco italia, di Alessandro Vasquez, Segretario provinciale Filcam-Cgil, del blogger Archimete Pitacorico e di Simona Cascio, Presidente provinciale Arci Siracusa. In una fase così difficile e complicata per il mondo del lavoro messo in ginocchio dalla pandemia, Siracusa non resta a guardare e attraverso la musica e le sue parole, chiede a gran voce diritti e sicurezza per tutti i lavoratori e grida no al lavoro sottopagato. Il concerto sarà visibile a partire dalle ore 16:00 sui canali ufficiali dell’evento: https://www.youtube.com/channel/UCeoHCHpPokeeolES73Vw1Qg https://www.facebook.com/Arsonica/

Un concerto streaming che apre a tutte le rappresentanze politiche: Il sindaco ff sinistro, il sindacalista della Cgil, il presidente dell’Arci, due ex consiglieri comunali di Lealtà e Condivisione. Punto. E tutte le altre rappresentanze? Insomma, dal punto di vista politico una mega supercazzola con scappellamento a sinistra.

