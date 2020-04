IL 2 APRILE GIORNATA DI CONSAPEVOLEZZA PER L’AUTISMO / MAGGIOR SOSTEGNO PER I NOSTRI “RAGAZZI SPECIALI”

Rep: Il 2 Aprile ricorre la giornata di consapevolezza per l’Autismo. Non doveva andare proprio così. Come Angsa, in collaborazione con l’amministrazione comunale, avevamo tante iniziative da realizzare, una serie di giornate blu che ci avrebbero portato all’ultima giornata conclusiva. Il momento è molto difficile per tutti, ma per noi genitori di ragazzi speciali è diventato un vero incubo. La loro vita e quotidianità si basa su organizzazione, prevedibilità, routine; tutto questo da un momento all’altro è sparito e i nostri bambini e ragazzi si sono viste mancare le basi fondamentali del loro essere sereni (la scuola, la terapia, lo sport, attività lavorative, ecc). A questo punto tutto è ricaduto sulle famiglie che cercano di essere terapisti, insegnanti e personal trainer per poter organizzare ogni singolo momento della loro giornata. Non dimentichiamoci anche che molti di loro sono iperattivi e rimanere chiusi in casa è un vero dramma, attivano crisi di aggressività, pianti immotivati e comportamenti-problema difficili da arginare. Oggi chiedo con maggiore forza alle amministrazioni comunali, a Sua Eccellenza il Prefetto, alle ASP, maggior sostegno, supporto, flessibilità dove possibile, tenendo sempre conto che, a differenza dei cosiddetti “neurotipici “, i nostri ragazzi hanno una limitata attitudine alla socializzazione, all’utilizzo dei social network e limitati interessi. Il 2 aprile sarà un giorno speciale per tutti noi. Mi auspico che #ANDRÀTUTTOBENE.

Maria Caltabiano

