I SIRACUSANI HANNO LA FORTUNA DI AVERE UN UOMO DI DIO COME DON ROSARIO LO BELLO

Per don Rosario Lo Bello il Corona virus è un particolare ininfluente. Non per sottovalutare il virus, ci mancherebbe, ma per sottolineare che la vita del parroco di Ortigia di fatto non è mai cambiata. Don Rosario infatti ha sin qui dedicato la sua vita a chi ha bisogno, a chi si trova in difficoltà, lo faceva prima del Corona virus e lo fa anche oggi, tutti i giorni. Pensiamo che sia la sua vocazione, il modo in cui intende il suo passaggio nella vita terrena. Per la verità don Rosario avrebbe potuto fare, e ne ha tutti i requisiti, il prete intellettuale, quelli degli studi approfonditi e delle analisi illuminate, ospite dei salotti bene e dei maggiorenti di turno. D’altra parte leggere, informarsi, amare la natura e l’ambiente sono da sempre le sue stelle polari. Ci si poteva dedicare h24 ed avremmo avuto un ambientalista agguerrito, pronto a mille battaglie, ma per fare questo avrebbe dovuto ridurre lo spazio per i suoi diseredati. E allora? Allora don Rosario resta ambientalista a tutto tondo, ma queste battaglie ormai le fa nei ritagli di tempo, in quei pochi minuti in cui non è impegnato a favore del suo prossimo, della sua comunità nel centro storico, a favore dell’intera comunità siracusana che magari s’accorge solo per caso e in ogni caso non sempre, di avere in casa un uomo di Dio di assoluta eccellenza, un punto di riferimento certo. Per quanto ci riguarda siamo onorati senza se e senza ma di avere/conoscere/apprezzare don Rosario Lo Bello. Lo amiamo ancora di più quando vediamo che il Palazzo mostra con piccoli ostruzionismi di non gradire la sua mission. Vuol dire che don Rosario serve solo il suo gregge e non i don Rodrigo pro tempore. Grande don Rosario!

