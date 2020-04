I CONTRIBUTI CLIENTELARI DI ITALGAROZZO CON PACCHIANA GAFFE

“Contributi per 20mila euro sono stati erogati dalla Giunta a favore di 8 società sportive per l’attività svolta nel 2018”. Così l’incipit di un comunicato dell’ufficio stampa del Comune. 20 mila euro a 8 società? E tutte le altre società sportive? Attività del 2018 che viene riconosciuta a due anni di distanza? Certo la motivazione è scontata visto che “anche le società sportive, soprattutto quelle minori, stanno risentendo di questo momento difficile”. Come dire che in tempi di Corona virus è legittimo dare una mano anche alle società sportive. Giusto. Ma resta la stranezza di contributi solo per 8 a fronte di una platea molto vasta di sodalizi. Perché solo a queste 8 società? A questo interrogativo legittimo davanti ad un provvedimento dall’acre sapore clientelare si aggiunge la gaffe, pacchiana. C’è infatti il quesito sfuggito al controllo di Italgarozzo: “METTIAMO CIFRE E SOCIETA?” (vedi foto allegata) qualcuno chiede. Ovviamente la risposta è probabile che sia stata un tranciante “NON SE NE PARLA”. E che quarzo, non si possono fare nemmeno quattro favori agli amici degli amici!

Share and Enjoy !