I CARABINIERI PORTANO LA SPESA AD UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA’

In un periodo così delicato come quello attuale la solidarietà è un valore particolarmente significativo, che i carabinieri orgogliosamente interpretano sempre a favore dei bisognosi.

Una famiglia del capoluogo, trovandosi in grandi difficoltà economiche, non mangiava da giorni e così il padre si è deciso a chiamare il 112 chiedendo informazioni su come mettersi in contatto con un ente assistenziale in grado di fornirgli qualche genere alimentare.

Immediatamente i militari della Centrale Operativa si sono adoperati ed hanno contattato la Caritas cittadina per far preparare un pacco alimentare. I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno così potuto consegnare presso l’abitazione della famiglia i viveri confezionati, incarnando lo sforzo che la società italiana, attraverso le istituzioni, le associazioni ed i singoli sta facendo per aiutare i più bisognosi.

Pane, pasta, qualche scatola di legumi, passata di pomodoro, farina, una colomba e due uova di cioccolato per i due bambini, sono forse poca cosa in confronto alla sofferenza che quella famiglia, come tante altre, sta patendo in questo periodo, ma il sorriso con cui gli uomini in uniforme sono stati ringraziati è un simbolo di grande speranza.

