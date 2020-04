GIUSEPPE ASSENZA: GARANTIAMO UN AIUTO AGLI OPERATORI DEGLI ASILI NIDO

Rep: Apprezziamo la volontà del Comune di intervenire, si spera a breve, nel senso già da noi auspicato nei giorni scorsi in tema di Tari,cosap,e tassa di soggiorno. La dimostrazione, ancora una volta, che F.I non pratica la demagogia spicciola, ma fa proposte concrete nell’interesse di imprese e cittadini che in questo momento necessitano della massima attenzione da parte di tutte le istituzioni pubbliche. Allo stesso modo, ci auguriamo che l’amministrazione comunale prenda in ulteriore considerazione la proposta di garantire agli operatori degli asili nido una qualche forma di reddito, in considerazione della non imminente apertura degli stessi asili, considerato che il Comune dispone, ad oggi, di risorse stanziate e non spese.

Giuseppe Assenza componente direzione provinciale Forza Italia



Share and Enjoy !