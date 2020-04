FICARRA SULL’UMBERTO I°: E’ UN OSPEDALE CHE HA 65 ANNI E CHE SI E’ DIFESO PUR CON EVIDENTI CRITICITA’

Direttore Ficarra, ma l’Umberto I è quel disastro che viene dipinto? Il sindaco aveva detto, dopo la visita al Covid team, che era tutto ok e praticamente il giorno dopo ha invece detto che i cittadini non avevano più fiducia nei vertici Asp. Insomma, ci faccia il punto

L’Umberto primo ha 65 anni. Lei preferirebbe fare una gara con un’auto di oggi o con un’auto di 65 anni fa? È anche un ospedale in cui mancano molti primari. Per cui nelle sue criticità si è difeso e si difende fermi restando gli errori umani che a tempo debito verranno giudicati. Il Covid team certamente colma le carenze specialistiche che dipendono dalla mancanza di alcune professionalità. Quanto ai giochi politici e alla loro variabilità non è compito mio giudicare. Vorrei ricordare che sono l’unico che ha individuato le aree per la costruzione del nuovo ospedale e che ha indetto il concorso di idee e le fasi conseguenti. Mi pare che da merito è diventato demerito.

Anche al Di Maria di Avola alcuni sindacalisti hanno parlato di focolaio di Corona virus..che poi non c’era. Il sindaco di Avola ha parlato di procurato allarme..

Questo le dà la dimensione della irresponsabilità di chi agisce solo per interessi di parte. Non posso dare torto al sindaco di Avola.

