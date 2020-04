FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ PER IL COVID: DE LUCA “TROVA” 20 MILIONI PER AIUTARLE. ITALIA FA SOLO ARIA FRITTA

Ma cosa fanno il sindaco ff Francesco Italia e i suoi assessori? Una foto qui e una foto li. Le mascherine dei cinesi, quelle delle cassa edile, l’assenza totale su tutto, nel colpevole silenzio dei fans sinistri che attaccano solo esponenti di centro destra. Una lettera ai tedeschi, una lettera a qualche ministro, una strana telefonata di Bergoglio, ma ai cittadini in difficoltà non ci pensa mai nessuno? E alle imprese siracusane alla canna del gas la vogliamo dare una mano riducendo almeno la pressione fiscale? Chi deve prendere iniziative a Siracusa? O anche con l’incubo corona virus si vuole tirare avanti solo con aria fritta, foto, targhe e cotillons? Succede un manicomio per la decisione di dare a chi ha bisogno solo 100 euro a famiglia e a seguire arriva un comunicato dove sindaco e giunta erogano 20mila euro ad alcune società sportive? Ma questi sono pazzi scatenati?

Leggete cosa fa invece il sindaco De Luca che il sindaco ff di Siracusa e i suoi amici sinistri trattano con altero dispregio. Leggete:

L’Amministrazione comunale di Messina ha definito oltre 20 milioni per le famiglie fiaccate dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Dice il sindaco de Luca: “Abbiamo già erogato circa 3,5 milioni di euro in sostegni alimentari (da 300 a 800 euro a nucleo familiare) a circa otto mila famiglie con la Messina Family Card attuata con un codice a barre sul cellulare, utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali e farmacie ricadenti nel territorio comunale. Tale misura sarà prorogata fino al 30 giugno per un totale complessivo di circa 8 milioni di euro. Abbiamo altresì definito il bando per il pagamento delle bollette gas acqua energia elettrica per i mesi di marzo – giugno per un valore di circa 5 milioni di euro. Abbiamo anche stabilito di erogare un contributo mensile di 280 euro per il pagamento dei fitti delle abitazioni principali per i mesi di marzo – giugno per un valore di circa 6 milioni di euro Individuate infine le risorse pari a 1 milione di euro per l’acquisto di circa 3 mila tablet da assegnare agli studenti delle famiglie più bisognose, per le lezioni in teledidattica e un supporto allo studio. Previsti aiuti specifici per le famiglie con un minore disabile. La prossima settimana ci occuperemo nello specifico anche del mondo delle imprese e delle partite iva, lasciati in preda al loro destino dal governo centrale.

Come dire un piano straordinario per una città colpita da una calamità straordinaria! Qualcuno dei non leccaculo lo vuole spiegare a questo sindaco ff?

Share and Enjoy !