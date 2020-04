FABRIZIO SCIRE’: IL SINDACO TROVA SCUSE E PER LA SANIFICAZIONE STA PAGANDO MILLE EURO AL GIORNO

Signor Fabrizio Scirè, il sindaco ha pubblicato su Twitter una nota in cui afferma che non avete i requisiti per fare la sanificazione, anche se gratuita (vedi foto). E’ così? Quali sono le ditte esterne utilizzate e pagate dal Comune? Avevano i requisiti?

Il sindaco vuole trovare delle giustificazioni ma non è così perché per fare la disinfestazione non serve nessun requisito, non serve neanche il patentino che occorre nel caso che tu spruzzi veleno per topi e/o per insetti o per altro. Anche per questo in ogni caso ho l’autorizzazione perché sono iscritto alla camera di commercio e nella mia qualifica è prevista anche la sanificazione in luoghi pubblici e privati. Sanificazione che ho già fatto, sempre gratuitamente, in altri comuni della nostra provincia. Quindi il sindaco sta trovando solo delle scuse ma per me va bene così. Diverse. La ditta che sta utilizzando in questo momento è la Tekra spendendo fior di 1000 euro al giorno che potevano essere utilizzati per le famiglie bisognose.

