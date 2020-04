ENZO VINCIULLO: SIRACUSA NON HA UN SINDACO ELETTO DAL POPOLO. ITALIA? SOLO UN PRIVATO CITTADINO

Enzo Vinciullo, la diceria è che Italia, fan di Calenda, ti corteggia ed anche insistentemente

Tutti dimenticate che Siracusa non ha nessun sindaco eletto dal popolo in quanto il TAR ha annullato i verbali delle ultime elezioni comunali, in pratica è un privato cittadino chiamato dal CGA ad amministrare la città fino all’ 8 aprile. Da qualche giorno, grazie alla sensibilità di Paolo Reale, fino a maggio, quando, a quanto pare, verrà fissata la nuova udienza, quindi nessun ipotesi di inciucio.

In questo momento drammatico per Siracusa, una cosa che ti ha strappato una risata?

Aver letto che alcuni deputati, contro di me, difendevano il Governo regionale che aveva penalizzato, gravemente, la provincia di Siracusa nella distribuzione dei posti letto per la Terapia Intensiva.

