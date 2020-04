EMERGENZA CORONA VIRUS / FERDINANDO MESSINA: UN UFFICIO SPECIALE PER GESTIRE I (QUASI) 2 MILIONI E MEZZO ASSEGNATI A SIRACUSA

Rep: Le disponibilità assegnate ai comuni da Stato e Regione per l’ emergenza covid 19 e in particolare gli oltre due milioni di euro assegnati al comune di Siracusa se da una parte mi tranquillizzano dall’altra parte mi danno preoccupazione per come e a chi possano essere assegnati; tante fasce della comunità siracusana potrebbe rimanere escluse dagli aiuti economici perchè tante nuove famiglie vivono a causa della pandemia il disagio sociale con mancanza di liquidità. Una parte delle somme deve essere gestita da un ufficio speciale diverso da i servizi sociali che preveda aiuti economici diversi da i buoni spesa.

Ferdinando Messina

