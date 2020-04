EGIDIO ORTISI: LA PASSEGGIATINA CON FIGLI È UNA FOLLIA, INTERVENGA IL PRESIDENTE MUSUMECI

Scrive l’ex deputato e sindaco Egidio Ortisi: Avendo provato il ruolo di chi deve decidere, mi sono astenuto da ogni giudizio sul Governo, ma su questa decisione del Viminale, non posso tacere. Ma siamo pazzi? Il mio non e’uno sfogo, perche’fra poco faro’appello a Musumeci, perche’si avvalga del potere, riconosciuto dall’ultimo DPCM,di ricorrere a misure piu’restrittive, perche’questa follia della passeggiatina venga PROIBITA in Sicilia. Se il mio appello trovasse, anche tramite i Deputati di riferimento o i Sindaci o…, condiviso dal maggior numero di persone, forse presto la sfanghiamo. Grazie e scusate”.

