EDY BANDIERA: OLTRE 850MILA EURO PER PACHINO E MARZAMEMI

Oltre 850 mila euro al comune di Pachino per interventi su aree rurali per rafforzare la fruizione e la multifunzionalità dei territori.

Oltre 850 mila euro al comune di Pachino per il ripristino di opere viarie, fognarie, idriche; la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 126 kwp; il restauro conservativo dell’Edicola e della Statua con bambino di S. Giuseppe ed ancora per l’installazione di un Impianto di Biomassa, da realizzarsi nei territori del Comune di Pachino e frazione di Marzamemi, in provincia di Siracusa. Lo prevede il finanziamento del progetto utilmente inserito nella graduatoria definitiva, relativa alla sottomisura 7.2 del PSR Sicilia 2014 – 2020 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”. Ne da notizia l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera: “Grazie a questo intervento favoriamo lo sviluppo di servizi essenziali per il miglioramento delle attività di questi territori, promuovendone fruibilità, accessibilità e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale”. Il finanziamento del progetto, pari esattamente ad euro 861.816,32 a totale carico del PSR Sicilia 2014-2020, prevede un contributo in conto capitale corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

