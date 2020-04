DOMANI AL SANTUARIO UN’ORA DI PREGHIERA CONTRO IL CORONA VIRUS

Rep: Continua la Campagna “Io resto a casa e… Prego – Dono – Intercedo”, avviata dal Rinnovamento nello Spirito Santo sul Web e sui social media, per mantenere una comunione spirituale nonostante le difficoltà e i sacrifici imposti dalla pandemia di Coronavirus.

Nell’ambito dell’iniziativa “40 ore di Adorazione contro il Covid-19”, voluta dal Comitato Nazionale del Rinnovamento nello Spirito, domani, mercoledì 15 aprile 2020, dalle ore 9.30 alle 10.30, si terrà un’ora di Adorazione Eucaristica nel Santuario della Basilica Madonna delle Lacrime, visibile sul sito web: rns-italia.it canale ufficiale YouTube, pagina Facebook, Twitter Instagram, in streaming sul sito www. Madonnadellelacrime.it e sulla pagina facebook della Basilica.

“C’è bisogno di mettersi ai piedi di Gesù – afferma il Rettore del Santuario – perché solo in Lui possiamo trovare la forza per affrontare questa difficile prova fatta di malattia, di isolamento umano e di lutti. Adoriamo il Signore, guardando Gesù Eucarestia, con le Lacrime della Madonna per chiedergli l’aiuto necessario per questi giorni di assoluta incertezza”.

