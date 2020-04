DE LUCA A CRACOLICI: IO NON CAMPO DI POLITICA, HO FATTO ANCHE IL MURATORE E IL BARISTA

Continua lo scontro fra il deputato Cracolici e il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Ecco la controreplica di De Luca: “Il signor paperone Cracolici non si può permettere di dire alla comunità di Messina che ha scelto un sindaco non degno di tale nome perché i risultati di quasi due anni di Amministrazione hanno evidenziato che Cateno De Luca è un sindaco apprezzato, con alle spalle tre comuni amministrati. A quanto mi risulta invece l’onorevole Cracolici non ha mai amministrato nulla, neanche un condominio. Io mestieri nella vita ne ho fatti tanti: il muratore, il barista, so fare anche il clown e adesso il sindaco. Ho fatto anche il dirigente aziendale. Cracolici invece cosa ha mai fatto se non campare di politica? Ha mai versato contributi all’INPS per un lavoro vero? In effetti, un lavoro lo ha svolto, ma in nero: il maggiordomo politico”. Lo afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca.

“Preciso – conclude il Primo cittadino – che le uova sono state distribuite ai bambini che vivono tra le baracche di amianto, le stesse che politici vergognosi come Cracolici hanno lasciato lì da cento anni, non preoccupandosi di chi ci vive”

