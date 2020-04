DAMIANO DE SIMONE: TRE TONNELLATE DI ALIMENTI PER 100 FAMIGLIE

Rep: “Sono tante le famiglie su cui gravano i devastanti effetti economici derivanti dalle, opportune e necessarie, disposizioni decretate dal D.P.C.M. volte a fronteggiare la diffusione virale COVID-19 e contenerne il contagio. Tale situazione ha fatto emergere un grave stato di indigenza a cui, oggi, si aggiunge il totale fermo delle opportunità economiche che in tempi normali è possibile cogliere e/o sviluppare. Per i motivi sopra descritti, mi appello alla Vostra generosità, richiedendo semplicemente la fornitura di prodotti di prima necessità per adulti e bambini”.

Questo un frammento della lettera con cui, il Presidente della Consulta Civica di Siracusa Damiano De Simone, ha chiesto l’intervento delle Aziende del settore alimentare, su nazionale, ottenendo, dopo giorni di trattative, una donazione di scorte alimentari complessiva di oltre 3 tonnellate, già arrivate a Siracusa. “Pronta la squadra dei volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Cinofili Archimede – comunica Damiano De Simone – che ringrazio a nome della Giunta Civica di Siracusa e della comunità tutta, per il prezioso supporto logistico e la distribuzione. Pronto anche un elenco di circa 100 famiglie con bambini, disabili e anziani, a cui destinare le scorte alimentari. In arrivo anche alimenti per i nostri amici a quattro zampe”.

“Ringrazio, inoltre – prosegue Damiano De Simone – per la generosità e sensibilità dimostrata, le aziende intervenute quali: Colleroni S.r.l., Salemi Pina S.r.l., Biosolnatura S.r.l., Molino S. Paolo S.p.A, la nazionale Rummo S.p.A e la multinazionale Parmalat S.p.A. Trattative in corso anche con altre aziende – conclude Damiano De Simone –“.

