DA DOMANI SORVEGLIANZA COI DRONI / ORA IL COMUNE IMITA QUEL COATTO DEL SINDACO DE LUCA

Rep: Un drone supporterà l’attività della Polizia municipale nei prossimi giorni. Sarà operativo da domani e segnalerà situazioni di violazione alle ordinanze di limitazione alla circolazione veicolare. Entrerà in funzione nella giornata di domani, sabato 11, ed accompagnerà il lavoro delle pattuglie della Municipale a Pasqua e Pasquetta.

Insomma, da domani il Comune di Siracusa imita quel coatto del sindaco De Luca. Per la verità il sindaco di Messina per avere i droni ha lottato e poi ottenuto le autorizzazioni. Gli scarsoni locali trovano tutto risolto e copiano. Conoscendo i soggetti fra non molto diranno che la sorveglianza coi droni l’hanno inventata loro. Poveracci.

