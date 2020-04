CORONA VIRUS / A PALAZZOLO UN UOMO RACCOGLIEVA VERDURE, A CARLENTINI UN GIOVANE CIRCOLAVA CON UNA MOTO SENZA TARGA

Il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, attraverso i Reparti dipendenti, continua, incessantemente, nell’attività di controllo del territorio per verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento del Coronavirus.

Anche nella giornata di ieri in tutta la Provincia si sono registrati numerosi casi di persone sorprese a circolare senza motivo valido, alcune anche a bordo di autovetture ed altre sorprese sedute su panchine in pubblica via, solo perché stanche di rimanere chiuse in casa e spinte dalla voglia di stare all’aria aperta.

Sanzioni sono state elevate in Siracusa, Avola, Noto, Augusta, Ferla, Palazzolo Acreide.

Di seguito i casi più emblematici:

a Ferla è stato sanzionato un 50enne perché sorpreso mentre usciva da casa di un conoscente presso il quale si era recato senza alcun motivo valido. Il soggetto, che nei giorni scorsi era già stato sanzionato perché sorpreso per strada senza valida giustificazione, a causa della recidiva è stato sanzionato per un importo doppio rispetto alla prima violazione, ovvero € 560,00;

in territorio di Palazzolo Acreide è stato sanzionato un soggetto che, proveniente da altro comune, era intento a raccogliere verdure selvatiche;

I Carabinieri, quotidianamente impegnati nel garantire la corretta osservanza delle misure di contenimento rammentano che è stato fatto divieto a tutti di circolare se non per “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza” o “motivi di salute” e che le nuove disposizioni di legge prevedono per i contravventori sanzioni da € 400,00 a € 3000,00, da aumentare fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo e da raddoppiare in caso di recidiva ed evidenziano che l’attività di monitoraggio su strada, a tutela della salute dei cittadini, si farà sempre più incisiva.

Sempre nel corso dei controlli che i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa svolgono quotidianamente per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti nella difficile congiuntura sanitaria dovuta all’emergenza Covid-19, l’equipaggio di una gazzella del Nucleo Radiomobile di Augusta ha sorpreso un centauro che, in sella alla sua moto da cross priva di targa, circolava su una strada provinciale.

Pur conscio delle restrizioni imposte alla circolazione dai noti decreti anti coronavirus, di tutto punto equipaggiato per la specifica attività l’uomo scorrazzava in direzione del centro abitato di Carlentini, dopo essersi divertito nel fuoristrada.

I Carabinieri dopo averlo fermato gli hanno contestato la violazione delle norme sul contenimento della pandemia e riscontrando diverse irregolarità alla motocicletta, che risultava anche priva di revisione, hanno elevato numerose sanzioni al codice della strada. Il mezzo è stato altresì sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

