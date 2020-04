CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI EROGATI DALLE FARMACIE TERRITORIALI ASP

Rep: Al fine di ridurre gli spostamenti dal proprio domicilio, l’Asp di Siracusa ha sottoscritto con la Croce Rossa Italiana un protocollo d’intesa per la consegna domiciliare dei farmaci erogati dalle farmacie territoriali dell’Azienda. Il servizio è già attivo ed è disponibile per pazienti positivi al COVID-19 o con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario e per pazienti fragili ovvero anziani, soggetti con più patologie o che hanno difficoltà a ritirare la terapia presso i punti di distribuzione aziendali dell’intero territorio provinciale. Gli utenti possono richiedere la consegna, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30, chiamando i seguenti numeri telefonici: 0931/989676 – 0931/989662 – 0931/989675 – fax 0931/989692. Per la farmacia dell’ospedale Umberto I di Siracusa la prenotazione telefonica è possibile chiamando il numero 0931 724413 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. La consegna verrà effettuata entro 48/72 ore. Si consiglia di chiamare con largo anticipo. Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asp.sr.it nella sezione “Coronavirus, i servizi”

