CATENO DE LUCA: DA OGGI A LUGLIO LAVORI PER 60 MILIONI

Rep: “Nonostante la fase emergenziale da Covid-19 abbiamo continuato a lavorare incessantemente con gli uffici ed il collegio dei revisori della città metropolitana, che ringrazio di vero cuore per la loro celerità e disponibilità, al fine di definire la strategia contabile e finanziaria per il triennio 2020/2022. Da ora al prossimo mese di luglio, saranno appaltati oltre 60 milioni di euro di lavori per infrastrutture strategiche, ricadenti in tutti i comuni della provincia, di cui 9 milioni per la città di Messina. Entro il mese di settembre saranno pronti oltre 85 milioni di euro di progetti cantierabili per altrettante infrastrutture strategiche ricadenti in tutti i comuni della provincia, di cui 6 milioni per la città di Messina da appaltare entro il prossimo mese di dicembre. Nonostante tutto non abbiamo perso di vista il buon governo e la buona amministrazione. Ringrazio il commissario straordinario del consiglio della città metropolitana, ing. Santi Trovato per aver approvato venerdì scorso il bilancio di previsione 2020/2022 della città metropolitana”. Così afferma il Sindaco metropolitano di Messina, Cateno De Luca.



