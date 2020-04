CARABINIERI REGALANO UN SORRISO AI PICCOLI OSPITI DELLA CASA FAMIGLIA “LA CASA DEI BAMBINI”

Il sorriso di un bambino è ispirazione per il futuro. E ispirazione per il delicato compito che spetta alle Forze dell’Ordine in questi tempi, i Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo l’hanno tratta dai sorrisi dei dodici piccoli ospiti della comunità alloggio “La casa dei bambini”, a cui i militari hanno regalato delle uova di cioccolato.

Gli stessi Carabinieri, dal cuore generoso e da sempre vicini alla comunità cittadina, hanno acquistato dodici uova pasquali e le hanno distribuite ai bambini della casa famiglia. Un piccolo gesto di solidarietà e di vicinanza nei confronti di chi non può trascorrere queste giornate di festa con la propria famiglia. Un gesto che ha regalato ai bimbi un sorriso, ma che ha soprattutto rinfrancato lo spirito dei militari, riempiendolo di nuova motivazione.

