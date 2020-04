BRUNO ALICATA: NESSUNO FRAINTENDA LE PAROLE DELL’ONOREVOLE PRESTIGIACOMO. FORZA ITALIA PUNTA DRITTA AL COMMISSARIO PER IL NUOVO OSPEDALE

Rep: Non crediamo possa essere frainteso il sostantivo (schifo!) utilizzato dall’on. Prestigiacomo in un talk show nazionale, nel descrivere la vetustà, 70 anni, del nostro Ospedale cittadino, non rispondente perciò alle esigenze della collettività siracusana. Così come, un attimo dopo quel concetto, nessun equivoco crediamo abbia potuto generare il testuale elogio, formulato dalla stessa, verso medici, infermieri e personale sanitario dell’Umberto I, per l’abnegazione, il sacrificio e l’impegno profusi nel mandare avanti la “baracca”. Una eventuale, diversa sintesi delle parole usate da Prestigiacomo, non sarebbe rispondente al vero, come peraltro ben sottolineato dal dr. Cafiso. Oltretutto, se difettano le strutture, non difettano le grandi professionalità che il nostro nosocomio può esprimere nei vari reparti, non ultimo quel Pronto soccorso, prima linea avanzata, la cui capacità, competenza e preparazione abbiamo, ahi noi, sperimentato in anni recenti, purtroppo. Ma l’espressione forte utilizzata dalla Prestigiacomo nella breve intervista, per chi avesse eventualmente frainteso…, è solo il frutto, o il seme di una battaglia che la stessa ha da tempo intrapreso, affinché Siracusa abbia l’Ospedale di qualità, cioè di secondo livello. È, com’è ormai pubblico e noto, una battaglia condotta dal centro destra ed in prima persona dalla stessa Prestigiacomo, battaglia che ha avuto l’indubbio merito, dopo manifestazioni anche di forte protesta, di ottenere dalla Regione l’impegno, ormai deliberato, circa l’Ospedale di secondo livello per Siracusa. Questa storica battaglia, nonostante i passi avanti eclatanti, ha, però, un nemico nei tempi e nella burocrazia. Solo con l’eventuale nomina di un Commissario, dotato quindi di particolari poteri, atteso il momento drammatico e la pandemia in atto, si potrebbe pensare di accorciare tempi e burocrazia, proprio come accaduto col ponte di Genova. Bene, è ciò che sta tentando, con riconosciuta tenacia e caparbietà, Stefania Prestigiacomo, affinché la nostra città abbia la struttura sanitaria che merita in tempi celeri. Tale eclatante obiettivo non merita d’essere frainteso, a tutti i costi…

Bruno Alicata

Comm. prov. F. I.

Share and Enjoy !