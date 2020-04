BONOMO E CUTRUFO: A SIRACUSA POSSIAMO AVERE SUBITO UN ATTREZZATISSIMO OSPEDALE MILITARE, MA IL SINDACO NICCHIA

Rep: “C’è la possibilità di avere un attrezzatissimo ospedale da campo militare ma soprattutto personale militare esperto nei temi del contenimento batteriologico. Basta una richiesta”. A dirlo sono Mario Bonomo e Gaetano Cutrufo di Amo Siracusa. “Abbiamo raccolto informazioni – spiegano – e la Sicilia conta su due battaglioni medici, e già addestrati per il Coronavirus, di stanza a Trapani e Augusta. Sarebbero in grado di montare l’ospedale nell’arco di poche ore e comunque entro una giornata. Si tratta di personale super specializzato, con attrezzature in grado di fronteggiare l’emergenza anche nei casi più gravi”. Bonomo e Cutrufo avrebbero anche indidivuato diverse soluzioni per allocare il campo: parcheggio Talete, parcheggio Von Platen, ma anche le ex basi dellì’aereonautica di via Elorina o del Villaggio Miano. “Abbiamo posto la questione al sindaco Italia che ha detto che avrebbe coinvolto altri sindaci e quindi il prefetto Scaduto. Questio è il momento delle proposte e delle soluzioni – hanno detto – e solo ad emergenza finita potrà esserci quello delle analisi e se del caso delle polemiche. Come propositiva è l’altra richiesta che presentiamo al sindaco Italia: allestire subito una task force che sappia individuare, sin da ora, le esigenze dei cittadini che sono afflitti dalla crisi sanitaria che si sta trasformando in crisi economica. Un gruppo di lavoro che coinvolga anche l’opposizione e metta insieme i dirigenti economici del Comune con rappresentanti di agricoltura, commercio, industria, la giunta e un esperto economista per comprendere già da ora cosa si dovrà fare nell’immediato in termini di sostegni alle imprese e all’economia”.

