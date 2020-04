AVEVA EROINA E COCAINA, ARRESTATA

Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Noto finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, ancora diffuso sul territorio nonostante le restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19.

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente MAUCERI Giovanna, pachinese classe 1975, già nota alle forze dell’ordine.

I Carabinieri, che avevano acquisito elementi per ritenere che la donna potesse detenere e spacciare droga, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare alla quale, sin da subito, la Mauceri si è mostrata particolarmente agitata ed insofferente. Al termine delle attività i Carabinieri hanno in effetti rinvenuto una dose di cocaina e circa g. 65 di eroina, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate.

Arrestata, la donna è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Siracusa presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.

