ARTICOLOUNO CHIEDE LA RIAPERTURA DEL PUNTO NASCITA A PANTELLERIA

Rep: «L’appello lanciato dal sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo al governo regionale siciliano e al ministro della Salute Roberto Speranza per la riapertura del punto nascita dell’isola è pienamente condiviso e sostenuto, perché continuare ad assicurare questo importante servizio è un diritto che va garantito alla comunità pantesca».

A dirlo è il segretario regionale di Articolo Uno in Sicilia Pippo Zappulla con Antonio Gandolfo segretario provinciale di Trapani.

«L’annosa vicenda, infatti, – continuano Zappulla e Gandolfo – del reparto di ostetricia di Pantelleria, che ha operato a lungo in deroga fino al 28 febbraio scorso, adesso revocata dalla Regione siciliana, presenta oggi, a causa dell’epidemia Covid 19, un ulteriore e grave momento di criticità, con evidenti rischi aggiuntivi alle condizioni di assistenza in favore delle donne e delle loro famiglie. Per la riapertura della struttura del reparto di ostetricia, già peraltro dotato di adeguata strumentazione sanitaria, occorre assegnare e incentivare il personale medico, infermieristico ed ostetrico con le necessarie risorse per completare l’organico previsto in pianta. Allo stesso modo occorrerà organizzare la continuità terapeutica degli ammalati oncologici presenti nel territorio isolano. Abbiamo immediatamente interessato il ministro della Salute Roberto Speranza, che si è prontamente impegnato a dare il proprio concreto contributo per la positiva soluzione della emergenza».

«Ma è evidente – concludono Zappulla e Gandolfo – che la responsabilità politica ed amministrativa compete interamente alla Regione siciliana, che avrebbe potuto e dovuto, nell’ambito dei suoi poteri organizzativi nel settore della sanità, evitare la chiusura prorogando ulteriormente l’autorizzazione in deroga già vigente. Chiediamo, pertanto, con la forza e urgenza che occorre all’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza di smetterla di fare melina, tentando di scaricare ad altri la responsabilità procedendo invece e urgentemente ad assumere tutti gli atti amministrativi di sua competenza necessari. Per quanto ci riguarda continueremo a vigilare e sollecitare con determinazione perché sia ripristinato il punto nascita, fondamentale presidio di salute pubblica nell’isola di Pantelleria».

