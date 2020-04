ANCORA PROGETTI DI ARIA FRITTA. MA CHI AMMINISTRA HA CAPITO CHE SIRACUSA E’ IN COMA?

Rep: “Trasmessi questa mattina all’Ufficio Europa del comune di Siracusa, in risposta all’autobando per la misura 4.6.4. di Agenda Urbana (Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale), Programma Operativo Fers Sicilia 2014/2020, i progetti relativi alla realizzazione di piste ciclabili in riferimento alle misure previste da Agenda Urbana..”.

Bene, bravi i progettisti, e poi? Altri due progetti che alla fine non porteranno a nulla? Altre due piste ciclabili per un costo di circa due milioni che ovviamente non ci sono? Forse potrebbero essere finanziati dall’Europa? Magari entro l’anno? E magari andasse così bene fra un cinque/sei anni potrebbero iniziare i lavori?

Evidentemente il sindaco ff e gli assessori ff continuano a parlare solo di aria fritta che è un po’ il marchio preferito dagli stessi. Siracusa è ferma, è in stato comatoso, si debbono mettere in circolo tutti i fondi possibili. Gli appalti, i milioni di euro inutilizzati. Il governo della Regione vuole eliminare tutta la burocrazia che fino ad oggi ci ha massacrato. Allora? Allora si deve fare un bilancio d’emergenza che ci faccia uscire dal coma, si deve grattare anche il fondo delle pentole, si deve tirare fuori tutta la liquidità possibile e fare gli appalti subito. Fare progetti del quarzo che non portano un quarzo di euro è davvero da folli incompetenti che non hanno capito il dramma che stiamo vivendo.

