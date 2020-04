AD AVOLA UNA BAMBINA DI 10 MESI POSITIVA AL CORONA VIRUS

Luca Cannata, sindaco di Avola, ha ufficializzato stamattina nel suo bollettino quotidiano, la notizia relativa a una bambina di 10 mesi positiva al Corona virus. Cioè fra 12 positivi al Corona virus di Avola c’è anche una piccola di appena 10 mesi. “Naturalmente – ha aggiunto il sindaco – è stato subito adottato il protocollo per stabilire chi e come è venuto a contatto con la bimba”. In questo momento la bambina sarebbe ricoverata in ospedale e si tratta di una notizia che ha suscitato grande emozione ad Avola.

