VINCIULLO: SUL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ITALGAROZZO DIMOSTRA DI ESSERE MEDIOCRE E SCADENTE

Rep: L’Amministrazione Italgarozzo ha impiegato solo 7 anni per capire che il Piano di Emergenza della Città di Siracusa non andava bene. E’ questo quanto si legge in un comunicato stampa con il quale si annuncia l’approvazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

Non sono interessato alla bocciatura del Piano, che ricordo è stato approvato dal Consiglio Comunale di Siracusa all’unanimità e quindi anche dal PD , in quanto non ritengo che chi ha espresso questi giudizi sia in grado di farlo, ma mi preoccupa che solo dopo sette lunghi anni hanno compreso che il piano “aveva un gap”, ancorché il piano sia stato approvato anche dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nel lontano 2004, con ampi riscontri positivi a livello nazionale e regionale.

Non conosco il nuovo Piano perché ancora non è lecito poterlo visionare, ma dai toni del comunicato stampa posso, tranquillamente, dire che in sette anni Italgarozzo non ha mai letto o visionato il Piano ancora in vigore.

Si parla, sempre nel comunicato stampa, di sei nuovi modelli di intervento, ma non sanno che ben quattro (sismico, idrogeologico, incendi e industriale) erano già ampiamente previsti e che quindi le uniche novità sono riconducibili al “pericoloso tsunami e al blackout idrico ed elettrico”!!

Oggi parlano di “superamento di questo gap”, ma non sanno spiegare, perché non lo sanno, quale gap avrebbero superato.

Al solito, ha proseguito Vinciullo, hanno perso una buona occasione per essere meno saccenti e più modesti e trasformano un fatto amministrativo da loro dovuto, in quanto vengono pagati per questo dalla città, in motivo di scontro e polemica fine a se stessa.

Attendiamo, quindi, con vigile attesa, la pubblicazione del piano, ricordando che le opere di Protezione Civile, finanziate ed appaltate quando io ero Assessore, sono ferme da anni ed i lavori sono in ritardo di soli 5 anni, come è possibile notare sulla Strada Statale 124 per Floridia.

Infine, ha concluso Vinciullo, mia sia consentita un’ultima riflessione: il Piano è durato 17 anni e continua ancora ad essere vigente. Le cose sono due, o il Piano era valido e quindi le accuse sono ingiuste, ingiustificate e ingenerose, oppure quelli che avete governato negli ultimi 17 anni non vi siete accorti di nulla e quindi siete oggettivamente mediocri, sicuramente scadenti quelli degli ultimi sette anni. Nell’uno e nell’altro caso, il comunicato stampa diffuso dal Comune testimonia una oggettiva incapacità di gestire la nostra città e di rispettare l’opposizione che si impegna per passione e non perché il 27 del mese riceve un lauto stipendio.

