VENDEVANO 27 EURO UNA MASCHERINA DA 50 CENTESIMI, DENUNCIATI PER TENTATA ESTORSIONE I TITOLARI DELLA “SANITARIA” DI AUGUSTA

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Augusta hanno denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria i due titolari di un negozio di prodotti sanitari.

I due, approfittando dello stato di necessità creatosi a seguito dell’emergenza coronavirus e che ha fatto aumentare vertiginosamente la richiesta di mascherine chirurgiche e guanti per proteggersi, avevano aumentato in maniera sproporzionata i prezzi di questi prodotti.

I Carabinieri, ricevuta la segnalazione da un cittadino, si sono recati presso la “Sanitaria” del centro di Augusta, costatando che per una singola mascherina usa e getta venduta solitamente al prezzo inferiore a 50 centesimi di euro circa, venivano richiesti ben 27 euro. L’ingiustificata richiesta è costata ai due proprietari una denuncia all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio e tentata estorsione.

