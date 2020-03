VASQUEZ DELLA FILCAMS: SALVATI ALCUNI POSTI DI LAVORO

Rep: Seppure in un momento del genere, succedono e si traguardano straordinari risultati dovuti all’impegno messo in questo anno, in questi mesi , da parte della FILCAMS CGIL SIRACUSA. Molti ricorderanno le occupazioni, gli scioperi e le proteste di quei ragazzi che lavoravano in un piccolo punto vendita Abate di Floridia (Uno Discount) e che tra gli altri vide la mobilitazione al fianco dell’organizzazione sindacale, dell’allora Sindaco Limoli e del Parroco del quartiere.Bene, seppure in assenza di un trasferimento di ramo di azienda e quindi di obbligo all’assunzione, la Filcams CGIL è riuscita con accordo sindacale a ricollocare a tempo indeterminato questi giovani lavoratori con il gruppo radenza (CRAI) che a breve riaprirà i battenti del supermercato della Marchesa di Floridia. “Abbiamo l’orgoglio di aver impedito che questo territorio seppur in minima parte, non abbia perso ulteriore occupazione. Ai ragazzi ed alle ragazze vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. Con il gruppo Radenza, ci complimentiamo per la funzione sociale svolta in questa vicenda.Questa è la dimostrazione che lotta ed impegno vincono anche sulle logiche di mercato e sulle fallimentari gestioni dei gruppi della grande distribuzione che in questi anni hanno abdicato. Per noi è motivo di slancio verso le altre vertenze irrisolte e quelle quotidiane che riguardano il settore del commercio nella provincia di Siracusa.” Questo il commento energico del Seg. Prov.le Filcams CGIL Alessandro Vasquez.#FILCAMS #CGIL

Share and Enjoy !