TAMPONI ALL’EX ONP (ENTRATA VIALE SCALA GRECA) PER CHI RIENTRA DA ALTRE REGIONI

Rep: Il Comune, a supporto dell’Asp 8, ha allestito uno spazio nell’area dell’ex Ospedale neuropsichiatrico per eseguire tamponi obbligatori a coloro i quali sono rientrati a Siracusa dopo il 14 marzo e a quanti rientreranno nei giorni a venire. Lo spazio è stato approntato tramite la Protezione civile comunale coadiuvata dai settori Viabilità e Polizia municipale. L’ingresso avverrà attraverso il vecchio cancello di viale Scala Greca, in prossimità del quale ci sarà un restringimento di carreggiata e sarà obbligatorio dare la precedenza ai mezzi in uscita.

“Una misura – commenta il sindaco, Francesco Italia che riteniamo necessaria per limitare al massimo la diffusione del coronavirus a seguito dei rientri delle ultime settimane”. Chi è in quarantena dal 14 marzo in poi, terminerà il proprio isolamento soltanto se risulterà negativo a seguito del tampone di controllo effettuato presso le tende allestite stamane. La procedura, però, prevede che non ci si debba presentare autonomamente ma solo dopo essere stati contattati dell’Asp.

