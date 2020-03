STEFANIA PRESTIGIACOMO: PARTE LA SPESA SOSPESA, AIUTIAMO DON ROSARIO LO BELLO

REP: La solidarieta non si fa attendere! Sono felice di comunicare che presso i supermercati del gruppo Arena che ringrazio per l’immediata collaborazione parte l’iniziativa della “_spesa sospesa”. Chi può comperi qualcosa in più da lasciare alle casse. Un gruppo di volontari ritirerà giornalmente il cibo donato e lo consegnerà a Padre Rosario Lo Bello, da sempre riferimento di tanti siracusani che ringrazio di vero cuore per il suo incessante impegno. Padre Rosario provvederà a distribuire gli alimenti e chi ne avrà bisogno in questi giorni difficili. Sono certa che anche in questa occasione non mancherà la generosità dei siracusani. Sono altresì certa che anche altre iniziative fioriranno per mettere in moto la solidarietà: bene, quante piu iniziative si sviluppano meglio è! Grazie soprattutto ai tanti volontari vero motore dell’iniziativa e primi artefici di questa gara di solidarietà. On. Stefania Prestigiacomo

Share and Enjoy !