STEFANIA PRESTIGIACOMO: L’ASSESSORE RAZZA S’IMPEGNA PER PORTARE A SIRACUSA UN GRUPPO DI MEDICI PER L’EMERGENZA CORONA VIRUS

Scrive l’On. Stefania Prestigiacomo: Dall’assessore regionale alla Salute, Razza, impegni concreti per Siracusa. La presenza dell’assessore Razza a Siracusa conferma l’impegno e l’attenzione del governo regionale nei confronti della nostra sanità. L’assessore invierà a Siracusa un’equipe di medici a sostegno delle emergenze determinate dal Covid. In questa delicata fase della vita del paese e della nostra città occorre essere concentrati esclusivamente ad affrontare le problematiche connesse al coronavirus.

Ci sarà tempo poi per valutare comportamenti ed eventuali responsabilità, oggi dobbiamo lavorare tutti per affrontare l’emergenza sanitaria e sociale.

La Regione ha un ruolo chiave in questi giorni difficili. Sono sicura che terrà fede agli impegni assunti per Siracusa.

